Spielberg graba su primer videoclip con un smartphone

Steven Spielberg dirigió y grabó su primer videoclip mediante un teléfono móvil y en una sola toma.

Se trata del video musical de ‘Cannibal’, el último sencillo del músico de folk rock Marcus Mumford, informó el artista este lunes a través de sus redes sociales.

‘El domingo 3 de julio en el gimnasio de un instituto de Nueva York, Steven Spielberg dirigió su primer video musical, en una toma y con su teléfono’, tuiteó Mumford en una publicación en la que también aparecieron en varias fotografías junto al director durante el rodaje.

Asimismo, Mumford detalló que la actriz y esposa de Spielberg, Kate Capshaw, se encargó de la producción y dirección artística, mientras que la intérprete británica Carey Mulligan (The Great Gatsby, 2013) fue la responsable del vestuario y la sonorización del videoclip.

‘Me siento abrumado por el apoyo por parte de la gente que me rodea para que saque música, no puedo expresar con palabras toda mi gratitud (…) Kate y Steven me han dejado boquiabiertos, no puedo agradecérselo lo suficiente’, concluyó el músico en un hilo en Twitter.

Marcus Mumbford, miembro de la banda Mumford & Sons, lanza ahora ‘Cannibal’, un sencillo en solitario que sirve como adelanto de un trabajo discográfico que se publicará el próximo 17 de septiembre.

Por su parte, Spielberg volverá a la gran pantalla con un largometraje semiautobiográfico sobre su infancia en el estado de Arizona, aunque el cineasta nació en Cincinatti, cuyo estreno está previsto para el 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias.